Non solo Naruto, tutti gli altri Rasengan del manga

Anche se è stato Naruto il suo principale utilizzatore, nel manga di Masashi Kishimoto diversi personaggi hanno usato il Rasengan: vediamoli allora tutti oltre al protagonista dell'opera giapponese.

Partiamo con il creatore della tecnica: Minato Namikaze, il padre di Naruto. Non solo, è stato quello che ha provato per primo a unirgli il chakra del vento, morendo però prima di riuscirci.

Passiamo poi a Jiraiya, che ha imparato il Rasengan proprio da Minato e che nel corso del tempo lo ha usato spesso durante le sue battaglie.

Per un attimo c'è anche Kakashi, che grazie allo Sharingan è riuscito a copiare e riprodurre proprio il Rasengan.

Altro personaggio che ha imparato il Rasengan è poi Konohamaru, nipote del terzo Hokage e che all'inizio usava un clone come Naruto per dare vita alla tecnica.

C'è ovviamente Boruto, figlio di Naruto che riesce poi a sviluppare un Rasengan tutto suo.

Chiudiamo con Kashin Koji, personaggio presente in Boruto anche lui in grado di usare il Rasengan, ma se non siete in pari con il manga non vi sveliamo perché.

Intanto ecco tutti i Rasengan di Naruto dal più scarso al più forte