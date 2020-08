Non solo ONE PIECE: com'era la taglia di Barbanera nella realtà?

La grande era dei pirati è un fenomeno che ha radici nella storia oltre che nella leggenda. Tra il XVII e il XVIII secolo, infatti i Caraibi divennero uno dei centri di maggior interesse per i pirati che volevano intercettare tutte quelle linee commerciali verso il Nuovo Continente. Un immaginario spettacolare a cui attinge persino ONE PIECE.

Eiichiro Oda è stato particolarmente furbo nel trarre da uno dei periodi storici più affascinanti dell'umanità un'ambientazione geniale, ricca di mitologie al cui interno figurano personaggi dal carisma radicato nella leggenda. Uno di essi, Edward Teach, era uno dei pirati più temuti al mondo, la cui solo immagine causava panico e terrore. Tuttavia, l'uomo conosciuto come Barbanera non era altro che uno stratega, una figura esperta nel prediligere la guerra psicologica a quella violenta. A tal più, non vi sono informazioni ufficiali in merito a uccisioni per mano sua, a discapito della rappresentazione fornita invece da Eiichiro Oda in ONE PIECE.

Ma siete curiosi di conoscere la taglia reale del pirata? In calce alla notizia un fan ne ha approfittato per condividere il manifesto da ricercato di Edward Teach datato al 1717. Come potete notare voi stessi, la cifra di un milione di pounds corrisponde alla vita del tempo, motivo per cui oggigiorno la sua testa avrebbe un valore di almeno 1.600.000 euro oggi. Ovviamente, le cifre sono una stima di conversione, motivo per cui il prezzo potrebbe variare largamente da quanto riportato, ma forniscono un principio d'idea della cifra esorbitante del noto pirata.

