Non fare porno su Evangelion: la richiesta dello studio in vista dell'arrivo del film

È da anni che i fan di Neon Genesis Evangelion stanno aspettando l'ultima grande fatica dello studio Khara, la quale concluderà finalmente quest'universo fatto di mecha e angeli che hanno conquistato una generazione. Il trailer di Evangelion 3.0 + 1.0 ci fa capire quanto siamo vicini al finale della saga cinematografica.

Studio Khara si sta preparando il più possibile per fornire un'esperienza valida a tutti i fan di Evangelion ed è per questo che ha preparato alcune linee guida. Dopotutto, gli appassionati hanno sempre prodotto fan art e prodotti a tema Evangelion e quindi questi vanno regolati per evitare che studio Khara debba ricorrere alle minacce legali.

Tuttavia nel vademecum scritto da Studio Khara risalta un passaggio particolare. Oltre la richiesta di non usare i personaggi a scopo di lucro, viene richiesto di "non postare lavori di Evangelion che hanno uno scopo pornografico". Una richiesta molto specifica che per studio Khara è importante, in modo tale che non si snaturi la vera essenza del proprio prodotto. Viene quindi richiesto di produrre fan art e altri lavori soltanto se sono in linea con il lavoro fatto in questi anni e nel rispetto della community.

In attesa di scoprire se queste direttive saranno rispettate, si prospetta già una sfida tra Evangelion 3.0 + 1.0 e Demon Slayer Infinity Train ai botteghini giapponesi.