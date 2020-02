Non vi ricordate quando esce un episodio? Ecco a voi il pratico calendario Crunchyroll!

Attualmente ci troviamo nel pieno della stagione invernale e come ogni anno, è molto semplice perdersi tra la moltitudine di interessanti novità trasmesse in questo periodo. Proprio a questo proposito è venuto in nostro soccorso Crunchyroll IT, condividendo poche ore fa un pratico calendario in cui sono presenti tutti gli appuntamenti settimanali.

Come potete vedere in calce, il comodissimo calendario stilato dal sito streaming evidenzia tutti gli appuntamenti a tema anime di questo inverno. Nel gigantesco parco offerte spiccano prodotti di alta qualità come Chihayafuru 3, My Hero Academia o Boruto, ma non mancano anche delle interessanti nuove uscite come Somali and the Forest Spirit, Keep Your Hands Off Eizouken e In/Spectre. Andiamo ad analizzare gli appuntamenti della settimana.

Lunedì si parte con Room Camp, spin-off della più famosa Yuru Camp che tra pochi mesi tornerà con una seconda stagione. Lo stesso giorno vengono trasmessi l'anime idol Arp Backstage Pass, la seconda stagione di Yatogame-chan Kansatsu Nikki e il peculiare Seton Academy.

Martedì e mercoledì è il turno di alcuni dei titoli di punta, tra cui spiccano la terza stagione di Chihayafuru, sempre composta da 24 episodi e ormai prossima alla conclusione, l'incredibile Ace of the Diamond 2, Black Clover, Ahiru no Sora, Radiant 2 e Re: Zero Director's Cut. Nel caso in cui foste appassionati di Karuta, Baseball o Basket, questi saranno di sicuro i migliori appuntamenti della settimana.

Giovedì di pausa con l'interessante Somali and the Forest Spirit, che già con il primo trailer rapì migliaia di appassionati. Venerdì è invece il giorno di A Certain Scientific Railgun T, terza stagione del fenomenale seinen di Kazuma Kamachi. Nello stesso giorno arriva anche Science Fell in Love, So I Tried to Prove It, attualmente disponibile con tutti e dodici gli episodi su Amazon Prime Video.

Il weekend è come al solito il periodo in cui arrivano le serie più seguite. Sabato alle 10:30 si parte con i nuovi episodi di My Hero Academia mentre la sera è il turno di In/Spectre. La settimana si chiude in bellezza con Boruto e l'ormai celebre Keep Your Hands Off Eizouken.

E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro anime preferito di questa stagione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!