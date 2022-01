Non solo Spider-Man: anche Daredevil ricomincia dal numero 1

Lo sceneggiatore Chip Zdarsky e l'artista italiano Marco Checchetto si preparano a rilanciare la testata di Daredevil, che ripartirà, a Giugno 2022, dal numero 1. La nuova run prenderà il via dal finale dell'evento Marvel Devil's Reign, che vede Daredevil assoluto protagonista e che punta a sconvolgere l'Universo Marvel.

Daredevil si appresta a seguire le orme dell'Uomo Ragno: anche la testata Amazing Spider Man ripartirà infatti dal numero 1. Però, mentre alla guida di Spider-Man vedremo un nuovo team creativo, per quanto riguarda Daredevil viene confermata la coppia Zdarsky-Checchetto, che negli ultimi quattro anni ha raccontato le avventure di Matt Murdock, guadagnando anche una candidatura agli Eisner Award.



"Poter scrivere Daredevil e lavorare con Marco è stato uno dei punti più alti della mia carriera", dichiara Zdarsky. "Sono molto contento di poter continuare la nostra epica storia in questo nuovo numero uno".



"È la prima volta che disegno la prima uscita della stessa serie per due volte. Potrei dirvi che sarà un'uscita come le altre, ma non lo è", promette Checchetto. "Ogni volta che devo disegnare una nuova sceneggiatura di Daredevil è una nuova esperienza. Chip continua a lanciarmi sfide e io non sono il tipo da rifiutarle. Quanto ancora possiamo incasinare la vita di Matt Murdock? Scopriamolo in questo nuovo Daredevil #1".



Il rilancio di Daredevil partirà il prossimo Giugno. Con l'annuncio, Marvel ha pubblicato anche la cover di Daredevil #1, disegnata da Checchetto, che condividiamo in calce.