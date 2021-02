Non-Stop Spider-Man: Peter Parker diventa John Wick nella nuova serie a fumetti

Dopo un anno di attesa, Marvel Comics ha finalmente condiviso nuove informazioni su Non-Stop Spider-Man, la nuova serie di comics annunciata a febbraio 2020 e rimandata più volte a causa del Covid-19. Joe Kelly, autore dell'opera, è tornato a parlare del fumetto ai microfoni di Comicbook, rivelando che il primo numero uscirà il 3 marzo 2021.

"La pandemia ci ha rallentato", ha dichiarato l'autore, "eravamo pronti a comunicare la data di lancio e poi è successo quello che è successo. Oltretutto in quel periodo c'è stato il problema con Diamond Comics, quindi non sapevamo come comportarci, e Chris ha preso il Covid (NdR. Chris Bachalo, disegnatore del fumetto). Alla fine abbiamo preferito fare le cose con calma".

Successivamente, Joe Kelly ha parlato dell'idea alla base del fumetto e ai lavori che l'hanno ispirato: "Quando Nick Loeb mi ha contattato e mi ha offerto il lavoro, abbiamo subito immaginato un fumetto pieno d'azione, dove ogni Volume sembra un blockbuster hollywoodiano. Naturalmente una trama di fondo è necessaria, quindi abbiamo lavorato parecchio sul cast di personaggio e sulle relazioni di Peter, ma si tratta dell'eccezione, e non della regola. Se dovessi paragonarlo a qualcos'altro direi al miglior James Bond, con meno chiacchiere e senza scene erotiche. Sotto alcuni punti di vista direi anche a John Wick. Nel primo film inizia tutto dopo che dei criminali uccidono il cane del protagonista, e similarmente anche nel nostro fumetto è qualcosa di "molto piccolo" a fare esplodere il caos. Un piccolo incidente che tocca molto Pete, e lo trascina in una grande spirale piena di rivelazioni".

Proseguendo, Kelly è entrato in zona spoiler, parlando dell'antagonista e delle sue motivazioni. Nel caso in cui voleste saperne di più, potete dare un'occhiata all'intervista completa cliccando sopra il link reperibile qui sotto.