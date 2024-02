Non solo THE ONE PIECE: ci sono altri progetti segreti per il 25° anniversario!

Era il 20 ottobre del 1999 quando sull'emittente giapponese Fuji TV venne trasmesso il primo episodio di ONE PIECE. A distanza di quasi un quarto di secolo da quella puntata entrata nella leggenda, e con l'anime di ONE PIECE vicino all'episodio 1100, pare che ci saranno grossi festeggiamenti.

Mentre la Saga di Egghead dà spettacolo con ONE PIECE 1093, episodio ricco d'azione che vede contrapporsi i pirati di Law contro quelli di Barbanera, il franchise si avvicina a un altro traguardo storico che solamente poche altre serie possono vantare. Nel 2024 si festeggia il 25° anniversario dell'anime di ONE PIECE!

Le celebrazioni e i festeggiamenti culmineranno non solo con la Stagione 2 del live-action di ONE PIECE, ma anche con un anime completamente nuovo che riproporrà la serie dall'inizio e con una nuova veste grafica. Parliamo di THE ONE PIECE, la serie remake in produzione da WIT Studio per Netflix. Ma sapete che questi non saranno gli unici progetti per il 25° anniversario di ONE PIECE?

A quanto pare, stando a quanto rivelato su X dal leaker @OnePieceDefend, due nuovi progetti verranno rivelati durante il ONE PIECE Day del 22 luglio 2024. Ancora segretissime, queste due produzioni potrebbero corrispondere a un nuovo videogame – probabilmente uno mobile, vista l'uscita piuttosto recente di ONE PIECE Odyssey – e un nuovo film anime dopo ONE PIECE: RED.