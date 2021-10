Non tormentarmi, Nagatoro! e BJ Alex sono le novità di casa J-POP Manga

In vista dell'imminente Lucca Comics & Games 2021, teatro di grandi annunci ed eventi, sui social network J-POP Manga ha presentato in anteprima assoluta BJ Alex, uno dei Boys Love più apprezzati dal pubblico. Ma non solo, l'etichetta di Edizioni BD ha portato al debutto italiano il manga di Non Tormentarmi, Nagatoro.

Ispirato a uno degli anime più seguiti dello scorso palinsesto di Crunchyroll, Non tormentarmi, Nagatoro! arriva finalmente in Italia. I primi due volumi dell'opera firmata Nanashi sono già disponibili in libreria, fumetteria e shop online al prezzo standard di 6 euro ciascuno.

Don't Toy with Me, Miss Nagatoro immerge i lettori in un'esilarante commedia scolastica, in un cui un ragazzo timido e solitario viene preso di mira dalla matricola Nagatoro. La ragazza si divertirà a prenderlo in giro tormentando le sue giornate scolastiche con continue prese in giro, ma quello che inizialmente traspare come bullismo, si rivela essere infine qualcosa di più.

J-POP Manga ha rivelato che Non Tormentarmi, Nagatoro! sarà protagonista di un anime party, ossia di un evento a Lucca Comics & Games in cui si offrirà ai partecipanti la visione dell'anime. Vi ricordiamo attraverso un poster è stata presentata la seconda stagione di Nagatoro.

Una delle anteprime del Lucca Comics & Games è il box contenente i primi due volumi di BJ Alex, l'atteso Boys Love firmato Minhwa. In uscita il 4 novembre, l'opera segue le vicende di Dong Gyun, un ragazzo timido e frustrato che ha un solo sfogo nella vita: ogni sera, alle ore 22 in punto, si collega alla live del suo cam-boy del cuore, il broadcaster Alex. Il BJ è un giovane che condivide con la rete i racconti della sua vita sessuale, mostrando però solamente il suo corpo, e mai il suo viso. Un giorno, Dong Gyun incontra un cameriere il cui corpo gli è familiare. Si tratta proprio di BJ Alex?

Vi salutiamo lasciandovi al box da collezione J-POP dedicato a Bunny Girl Senpai e Petit Devil Kohai.