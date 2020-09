Noragami 3 e Mob Psycho 100 non arriveranno nel 2021? Le parole di un noto insider

Noragami e Mob Psycho 100 sono due dei titoli molto apprezzati dalla community anime che, purtroppo, non vantano di un destino certo. Ad oggi, infatti, non abbiamo che sporadiche informazioni su un'eventuale terza stagione delle due serie in questione, ma quando potremmo aspettarci un annuncio ufficiale o un eventuale debutto?

Fino allo scorso dicembre Studio Bones si è tenuta molto impegnata al punto tale da non lasciare molto spazio per ulteriori produzioni, eliminando di fatto la possibilità di intravedere Noragami 3 e Bungou Stray Dogs 4 nel 2020. Ma a distanza di 9 mesi, cos'è cambiato nella line-up della celebre azienda nipponica? A chiarire l'attuale situazione della compagnia è il solito liborek3, noto insider nei riguardi di BONES nonché colui che preannunciò per primo -e con largo anticipo- il ritorno di Eureka Seven.

Ma andiamo per ordine: Liborek avverte che 3 dei 5 studi sotto BONES sono attualmente impegnati con la produzione di My Hero Academia 5, SK8 (dopo aver concluso Josee, the Tiger and the Fish) e l'ultima pellicola della trilogia di Eureka Seven Hi Evolution. Gli altri due studi, rispettivamente A e B, hanno un grosso punto interrogativo. Se il primo di questi si è messo effettivamente in moto da inizio anno, rispettando perfettamente i rumors in merito all'inizio della pre-produzione di SuperCrooks, allora è possibile aspettarsi il debutto dell'anime ispirato al fumetto di Mark Millers nella seconda metà del 2021. Resta sicuramente l'incognita di una serie, o ben due qualora lo Studio A dovesse optare per rilasciare un anime ulteriore nella prima metà del 2021, eppure Liborek sottolinea esplicitamente come Mob Psycho 100 III e Noragami 3 siano fuori questione.

Il direttore di Noragami è stato infatti occupato per lungo tempo a dirigere Josee, the Tiger and the Fish, e tornare al lavoro sul franchise di Adachitoka sensei potrebbe allontanare il debutto dell'anime fino alla fine del prossimo anno o, all'ancor più probabile, al 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate delle informazioni dell'insider, quando sperate di poter rivedere le avventure di Mob e del dio Yato? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.