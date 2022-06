Noragami: Bishamon prende vita in questo cosplay di Eva

Studio BONES (My Hero Academia) ha fatto un lavoro magistrale nell'enfatizzare tutte le migliori caratteristiche di Noragami, l'adattamento anime del manga di Adachitoka. L'opera, infatti, unisce folklore, mitologia e l'elemento del divino in una cornice divertente ma anche estremamente matura.

Da qualche a tempo a questa parte i fan hanno iniziato a domandarsi che fine abbia fatto la stagione 3 di Noragami. L'omonimo manga, infatti, ha iniziato da anni un lento declino in termini di vendite, complice da un lato la lunga pausa e, dall'altro, la mancanza di una trasposizione televisiva da troppo tempo a questa parte a rinvigorirne i numeri, come accadde con la prima e con la seconda stagione.

Non è dunque semplice definire quando potrebbe debuttare o meno Noragami 3, tuttavia le probabilità che possa accadere entro il 2022 si stanno facendo via via sempre più esigue. Ad ogni modo, il supporto della community continua a manifestarsi forte attraverso manifestazioni di creatività, di cui l'ultimo da parte di Eva, una famosa cosplayer da oltre 40mila follower solo su instagram. L'artista ha infatti omaggiato attraverso un'interpretazione personale, che potete ammirare in calce alla notizia, proprio una delle dee protagoniste dell'opera, Bishamon. Il suo lavoro è stato molto apprezzato in rete, merito di un'ottima fedeltà al personaggio originale.

