Noragami giunge al termine: l'anime farà il suo ritorno a breve?

Una delle serie più amate e popolari dell'ultimo decennio giunge al termine. A inizio anno Noragami era entrato nel climax della sua storia, ma ora l'opera scritta e illustrata da Adachitoka saluta definitivamente i lettori. Noragami è giunto ai titoli di coda.

Come riferito nelle ultime ore, Noragami si concluderà con l'uscita del volume 27, che raccoglierà i capitoli dal 100 al 103. Il numero finale della storia arriverà entro la fine dell'anno, probabilmente tra i mesi di novembre e dicembre 2023.

La serializzazione della serie manga di Noragami è cominciata nel 2011 sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha. In Italia, la storia a stampo soprannaturale è edita da Planet Manga di Panini Comics dal 2017. Al momento il pubblico italiano può acquistare fino al 25° volume dell'opera.

Adachitoka avrà modo di salutare i lettori, che però ora chiedono risposte per una delicata questione. Che fine ha fatto la Stagione 3 di Noragami? L'adattamento animato, che conta attualmente due stagioni molto apprezzato dal pubblico e prodotte da Studio BONES, manca dalla scena da 7 anni. Con la fine della serie manga, lo staff di produzione potrebbe cogliere l'opportunità di annunciare l'atteso ritorno dell'anime. Al momento non ci sono tuttavia informazioni ufficiali e non è detto che BONES riprenderà la produzione di Noragami.