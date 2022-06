Noragami, il manga è entrato nel suo arco narrativo finale

Il manga di Noragami è giunto al suo arco narrativo finale! L'opera del duo di mangaka Adachitoka aveva esordito tra le pagine di Monthly Shonen Magazine nel lontano 2010, dove tutt'ora continua la pubblicazione. In Italia, i capitoli di Noragami sono stati raccolti finora in 24 volumi da Planet Manga, creati sulla base dei tankobon giapponesi.

Noragami ha avuto una lunga pausa dal maggio 2017 al giugno 2020, servita agli autori per rinfrescarsi le idee. Dopo il suo ritorno, l'opera è stata pubblicata mensilmente con una regolarità impressionante, portando avanti le avventure dei protagonisti Hiyori Iki, Yato e Yukine.

Secondo l'ultimo numero della rivista Monthly Shonen Magazine Noragami è entrato ufficialmente nel suo arco narrativo finale, e quindi si concluderà nei prossimi capitoli. La pubblicazione mensile dell'opera farà sì che possa andare avanti per un po', magari anche oltre il 2022, ma l'ultimo capitolo sembra avvicinarsi inesorabilmente.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Noragami è un manga shonen soprannaturale. La storia vede protagonista Hiyori Iki, giovane studentessa che viene investita per salvare Yato, ragazzo conosciuto poco prima. Dopo il brutto evento, la ragazza scopre che Yato è in realtà un Dio, e inoltre si accorge di essere capace di poter staccare la propria anima dal corpo quando cade in uno stato di sonno profondo. Iniziano così le peripezie dei due, che li porteranno a conoscere il terzo protagonista Yukine.

Vi lasciamo all'illustrazione celebrativa di Yato per i 10 anni di Noragami.