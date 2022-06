Noragami, svelata la copertina del venticinquesimo volume

Come da poco annunciato,il manga di Noragami è entrato nel suo arco narrativo finale. L'opera del duo Adachitoka prosegue dal 2010 e ha anche ricevuto un adattamento animato prodotto da studio BONES, composto da 25 puntate complessive suddivise in due stagioni. La prima stagione integrale è disponibile su Netflix Italia.

Dopo 12 anni dall'inizio della pubblicazione, la conclusione di Noragami comincia quindi ad avvicinarsi. Chissà che per il finale del manga studio BONES non possa pensare di continuare l'anime, visto che l'ultimo episodio è andato in onda il lontano 25 dicembre 2015. I fan hanno comunque continuato a seguire l'opera originale degli Adachitoka.

In Giappone sta per uscire il venticinquesimo volume di Noragami, la cui copertina è stata pubblicata in rete. Come possiamo vedere nel tweet di @gaak_fr, a catturare l'attenzione davanti al nuovo volume troviamo il giovane Yukine accucciato su sé stesso in posizione fetale all'interno di un frigorifero. L'illustrazione è sicuramente d'impatto, ma l'elettrodomestico gli dona un'aria decisamente bizzarra.

Il manga di Noragami ha finora preso una sola, lunga pausa durata dal 2017 al 2020, e tutto ciò fa pensare che con ogni probabilità si arriverà alla conclusione senza troppi intoppi nei prossimi mesi. Le avventure di Yato, Yukine e Hiyori Iki hanno appassionato molte persone, e speriamo che il finale possa essere degno di una pubblicazione che va avanti da più di 10 anni.