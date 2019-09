Noragami, e se la terza stagione venisse annunciata a breve?

Immaginate, con pochi spiccioli, di convincere una divinità a esaudire un desiderio per voi. Con questa semplice ma esilarante premessa, Noragami si erge come uno shonen ambizioso ed estremamente divertente, ma con una componente decisamente più profonda e drammatica.

Correva il 2015 quando venne annunciata la seconda stagione di Noragami, un distacco di più di 3 anni che ormai ci separa l'ultima serie televisiva. Le avventure del Dio Yato, divinità della guerra in fallimento, hanno sbalordito un intero pubblico grazie all'adattamento di uno dei migliori manga d'azione degli ultimi anni. Studio Bones, infatti, è riuscito a valorizzare il fumetto di Adachitoka con estrema naturalezza, dando ampio respiro alle componenti più simpatiche e drammatiche, senza lasciare da parte quell'alone sentimentale che circola intorno ai personaggi principali.

Eppure, finalmente qualcosa pare muoversi nella direzione giusta, quella della terza stagione tanto vociferata ma mai, effettivamente, annunciata. Le ultime speculazioni sul progetto, infatti, arrivano direttamente dal profilo Twitter della produzione dell'anime, in cui l'opera tornerà sul piccolo schermo a partire dal 7 ottobre con le prime due serie. Capita, spesso ma non sempre, che un sequel venga annunciato dopo la conclusione di una replica, soprattutto quando a farne le veci è l'intero ripasso della serie animata fino ad ora. Ci teniamo a ribadire che ciò non è un requisito minimo e la notizia va presa come una voce di corridoio, ma vi terremo aggiornati qualora qualcosa si muovesse in tal senso.

Intanto, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Noragami, nella speranza che la mitica terza serie non tardi ad arrivare. E voi, invece, non vedete l'ora di poter riammirare le avventure di Yato e Yukine?