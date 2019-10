Noragami, trapela in rete la cover a colori del Volume 21

Tra le opere di genere action più in voga in Giappone, Noragami detiene un posto speciale. Il piccolo capolavoro di Adachitoka è incredibilmente divertente, un'opera che alterna maniacalmente la componente comica e drammatica di un titolo ambizioso e stravagante, soprattutto per merito di personaggi carismatici e ben caratterizzati.

Dopo una lunga pausa per motivi di salute, l'anno scorso Noragami ha ripreso regolarmente la sua serializzazione, continuando le rocambolesche avventure del dio della guerra Yato, alle prese con il sogno di diventare una divinità della fortuna. Il manga scritto e disegnato da Adachitoka, infatti, è diventato popolare soprattutto in seguito all'adattamento di Studio Bones, che è riuscito a trasporre il fumetto in una serie televisiva con estrema fedeltà, pur conservando un apparato tecnico assolutamente invidiabile. Inoltre, stando alle ultime voci di corridoio, Noragami 3 potrebbe essere annunciato a breve, anche se non ci sono ancora conferme a riguardo.

Ma proprio a proposito dell'opera cartacea originale, nelle ultime ore è trapelata in rete la cover a colori del Volume 21 del manga, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. La copertina viene interamente dedicata a Yato con l'iconica tuta che lo contraddistingue, mentre tiene tra le mani una spada e una freccia. Il tankobon uscirà il prossimo 17 ottobre in Giappone, mentre in Italia i diritti sono tra le mani di Planet Manga, attualmente in pari con le uscite.