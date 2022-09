Norihiro Yagi tra gli ospiti di Lucca Comics & Games 2022: l'annuncio di Star Comics

Nella prima live streaming di questa stagione, Star Comics ha sganciato un annuncio bomba. Come rivelato nel corso della diretta, Norihiro Yagi di Ariadne in the Blue Sky sarà tra gli ospiti di Lucca Comics & Games 2022.

Allo stand di Star Comics organizzato per l'edizione 2022 di Lucca Comics & Games, i fan italiani potranno incontrare il mangaka Norihiro Yagi. Ospite della casa editrice nostrana, il sensei osannato per aver firmato il dark fantasy di culto CLAYMORE si metterà a disposizione del pubblico per un firmacopie. L'autore giapponese sarà presente in fiera dal 29 ottobre al 1° novembre. Vi ricordiamo che a Lucca Comics & Games 2022 sarà trasmesso ONE PIECE: RED.

Il programma completo per Lucca Comics & Games 2022 di Star Comics sarà svelato nel corso delle prossime settimane, ma la presenza del fumettista classe 1968 vale già da sola il prezzo del biglietto. Ecco però altre tre novità Star Comics per l'evento di Lucca.

La carriera di Yagi comincia nel 1990, quando Shueisha pubblicò il suo primo lavoro, Undeadman. Angel densetsu, la sua seconda opera, venne pubblicata tra il 1992 e il 200, ancora per Monthly Shonen Jump. La consacrazione arriva nel 2001 con CLAYMORE, andato avanti fino al 2014. Nel 2017 comincia la serializzazione di Ariadne in the Blue Sky. E a voi, piacerebbe incontrare il maestro e fargli firmare una copia di uno dei suoi volumi?