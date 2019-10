Nostalgia di One Punch Man 2? Ecco la prima clip del nuovo episodio speciale!

La controversa seconda stagione di One Punch Man è terminata ormai da diversi mesi, dopo aver proseguito le avventure di Saitama e Genos sotto le cure dello studio J.C. Staff. Nonostante alcune polemiche, l'anime è stato un vero successo e sta per tornare con un inedito episodio speciale.

Il primo OAV di One Punch Man 2 ha divertito i fan che non vedevano l'ora di riassaporare quella goliardica atmosfera frutto dell'impegno di ONE e Yusuke Murata. Il secondo episodio speciale, intitolato "Gli Anziani e la Pesca", debutterà il 26 novembre in concomitanza con il rilascio del nuovo cofanetto home video e narrerà di una simpatica battuta di pesca tra Atomic Samurai e Bang, due potenti eroi di Classe S. La puntata, dalla durata di un totale di 10 minuti, narrerà dunque una storia inedita e originale.

Per l'occasione, il sito ufficiale dell'anime ha rilasciato una clip di 80 secondi, la stessa che potete ammirare in apertura alla notizia, dove è possibile osservare i due Hero alle prese con la famosa attività. Non è stato confermato se le prossime tre uscite home video saranno accompagnate da un inedito episodio originale di One Punch Man, ma vi invitiamo a restare sintonizzati sulle nostre pagine per rimanere aggiornati in merito all'argomento.

