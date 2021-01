Una nostalgica fanart di Goku e Bulma ci riporta all'inizio del viaggio di Dragon Ball

Anche se in TV e nella memoria dei fan impera Dragon Ball Z, ovvero la storia di Goku che va dalla saga dei saiyan a quella di Majin Bu, ci sono anche tanti che adorano l'inizio della storia delle Sette Sfere. Quella in cui Goku era un bambino selvaggio e spensierato, Bulma alla ricerca delle sfere del drago, con i due che si unirono per cercarle.

Si ripensa a quei momenti con simpatia ma anche con nostalgia, considerato quanto sono cresciuti i protagonisti e come la loro storia stia andando verso vette ancora più alte in Dragon Ball Super. Ma una fan art particolare e nostalgica ci riporta a quei primi momenti.

Il disegnatore che si firma su Twitter con il nickname di Gotamaoo8 ha pubblicato da qualche giorno l'illustrazione che potete vedere in basso. Bulma e Goku sono ancora giovanissimi, agli inizi del loro viaggio, e sono a letto insieme come capitò una delle prime notti del manga di Akira Toriyama. Non li abbiamo mai visti in questo contesto, urbano come si nota dall'appartamento e dalle auto della polizia in basso, ma potrebbe essere tranquillamente ritenuto uno dei momenti secondari di Dragon Ball accaduti durante il viaggio.

Con la sfera del drago con quattro stelle e li radar sul comodino, i due si preparano al viaggio successivo. Cosa ne dite di questa nostalgica illustrazione a tema Dragon Ball? E a proposito dell'inizio del viaggio, scoprite quanto è antico il Drago Shenron.