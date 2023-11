Una nota star dei BTS è fan di Jujutsu Kaisen: la sua conferma

Jujutsu Kaisen è, ancora una volta, al centro dell'attenzione con la sua seconda stagione. I recenti episodi hanno spiazzato la community per i suoi enormi colpi di scena. I lettori del manga originale, scritto e disegnato da Gege Akutami, sapevano bene che l'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya avrebbe stupito chiunque.

Nonostante alcune perdite importanti, Jujutsu Kaisen resta comunque una delle serie preferite del pubblico. Anche un noto idol del gruppo k-pop BTS ha rivelato il suo grande amore per quest'opera. Di chi stiamo parlando?

Il cantante Junkook è stato ospitato in una diretta streaming di alcuni fan. Lì, ha potuto parlate di alcuni progetti in atto e anche delle sue passioni. In particolare, ha spiegato che fra i suoi interessi recenti c'è anche il guardare anime e ha confessato che, al momento, il suo anime preferito è Jujutsu Kaisen.

Non solo, è così fan che sa recitare alla perfezione alcune delle battute più iconiche dei personaggi di Jujutsu Kaisen. In particolare, l'idol sudcoreano ha stupito il suo pubblico per la sua eccellente imitazione di Satoru Gojo.

Coloro che stanno seguendo la seconda stagione di questa serie sanno bene cosa sta succedendo agli stregoni in questo momento. L'anime di Jujutsu Kaisen ha rilasciato una previev per l'episodio 2x16, in uscita domani su Crunchyroll. Le aspettative sono molto alte, lo Studio MAPPA riuscirà a sorprendere gli spettatori anche questa volta?