Avete notato il piccolo dettaglio nell'ultimo capitolo di ONE PIECE? Nuovo outfit in vista

Come vi abbiamo mostrato e come avrete visto leggendo l'ultimo capitolo di One Piece nel 974 finalmente si ritorna al presente, da Rufy evaso di prigione, da Wano e la ciurma di Cappello di Paglia. Dopo mesi in cui abbiamo cavalcato il passato, in compagnia del grandissimo Oden, tutti non vedono l'ora di vedere come si concluderà la saga.

E tra le tante sorprese e anticipazioni che l'ultimo capitolo ci ha riservato, una non è passata inosservata agli osservatori più attenti, a quelle persone che prima di leggere i dialoghi spulciano ogni parte della pagina, assaporando con gli occhi gli incredibili disegni che il maestro Oda ci regala ogni settimana da ormai un ventennio.

Come puoi vedere dal tweet riportato in calce all'articolo, c'è un momento in cui il manga mostra Rufy e Kid finalmente liberi, in compagnia di Law. Ed è qui che salta all'occhio un particolare che gli appassionati non vedono l'ora di assaporare per intero: Oda ha disegnato un nuovo outfit per per Rufy. Non è una cosa inconsueta, è vero, specialmente considerando quanti ne ha cambiati soltanto nell'argo di Wano, eppure ogni volta che ciò avviene i fan non possono che rimanerne colpiti. A giudicare dal poco che si intravede, Rufy indossa una giacca dal collo alto lucida che ricorda molto delle illustrazioni che nel passato il mangaka aveva disegnato per il suo protagonista.

Per sapere davvero cosa si nasconde sotto questa giacca, se indosserà i consueti pantaloncini, se sarà a petto nudo o con qualcosa a coprirlo, lo scopriremo sicuramente nei prossimi capitoli che tutti noi, anzi, il mondo attende con trepidazione.

Dove ci porterà questa seconda parte della saga? Quale nuova diavoleria tirerà fuori Rufy dopo il periodo di reclusione nella prigione che ha visto il suo corpo mutare vertiginosamente? Non abbiamo delle risposte a questo, ma abbiamo una certezza: sarà, in ogni caso, qualcosa di epico.

Tu cosa ne pensi? E avevi notato il dettaglio del nuovo vestito indossato da Rufy? Faccelo sapere qui sotto.

