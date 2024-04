Un noto animatore di ONE PIECE vorrebbe dedicarsi all'anime di Boruto

Vincent Chansard, rinomato animatore francese, ha conquistato un posto d'onore nel panorama degli anime nonostante la sua residenza sia lontana dal cuore pulsante dell'industria. Dopo Aver lavorato all'anime di One Piece, l'animatore vorrebbe contribuire a dare vita al mondo di Boruto: Naruto Next Generations.

Grazie a un visto lavorativo, come rivelato sui social media, Chansard è potuto immergersi nella patria degli anime, continuando a dedicarsi alla sua passione. Il suo curriculum vanta collaborazioni a episodi di grande successo di One Piece e Jujutsu Kaisen. Ora, il suo obiettivo è tornare al Villaggio della Foglia, prestando il suo talento a Boruto: Naruto Next Generations, come era già avvenuto in passato.

Tuttavia, il ritorno di Chansard nella serie è avvolto nell'incertezza data la pausa in cui verte Boruto: Naruto Next Generations. Lo studio Pierrot è infatti impegnato su altri titoli di spicco, come Bleach: Thousand Year Blood War parte 3.

In un'intervista con Konoha TV, Chansard ha espresso il suo entusiasmo per un possibile ritorno nella città natale di Naruto e Boruto: "La mia risposta è sempre la stessa, e la dico sul serio: dipende dal programma, dallo storyboard. C'è uno storyboard che mi interessa, o un regista che conosco e con cui voglio lavorare?".

Inoltre, Chansard ha rivelato l'interesse di un regista di Boruto: Naruto Next Generations, Masayuki Kouda, per il suo ritorno nella serie: "Non so quando, ma lo faremo. Perché no? Non sono contrario. Provo un certo affetto verso Boruto perché ci ho lavorato. È una serie importante per me, anche se non ne sono il più grande fan. Aspetterò che le circostanze mi spingano verso di essa in modo naturale."

