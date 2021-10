La notte più spaventosa dell'anno in compagnia di Amazon Prime Video

Siete troppo grandi per recitare "dolcetto o scherzetto" e non sapete come passare la notte più paurosa dell'anno? Amazon vi invita a passare la sera del 31 ottobre in compagnia delle serie animate più oscure e tenebrose presenti nel catalogo di Prime Video!

La sera di Halloween sta per arrivare in contemporanea a Lucca Comics & Games 2021, il più grande evento geek italiano dell'anno. Questa è l'occasione perfetta per lasciarsi ispirare da alcuni titoli a tema in arrivo o già disponibili sul catalogo di Prime Video. Ecco dunque i consigli di Amazon per la perfetta maratona da brividi, o perché no per trovare il giusto costume da indossare quella sera.

Da horror e thriller, al fantasy, agli anime e alla science fiction. Su Amazon Prime Video ci sono titoli in grado di soddisfare le aspettative e i gusti di tutto il pubblico. La maratona geek da brivido potrebbe partire da The Walking Dead: World Beyond, oppure dalla serie Amazon Original The Expanse, la cui ultima stagione arriverà il prossimo 10 dicembre.

Il brivido si unisce all'emozione degli anime con Bleach, di cui presto arriveranno le stagioni 6 e 7, l'intramontabile Lamù, la ragazza dello spazio, Blade of the Immortal o la serie per adulti Faifax, in arrivo dal 29 ottobre 2021.

Nella vastità del catalogo di Prime Video troviamo poi le serie targate Adult Swim, tra cui Mr. Pickles, Robot Chicken, ATHF, e The Venure Bros, disponibili dal primo novembre. Allora, cosa aspettate a passare un lungo weekend di paura con queste e tante altre avventure presenti nella piattaforma streaming di Amazon?

Vi lasciamo ricordandovi che da pochi giorni su Prime Video è disponibile Holly & Benji, la prima stagione di Captain Tsubasa.