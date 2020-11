Nove anime che stimoleranno il vostro quoziente intellettivo

Non tutti gli anime sono incentrati su combattimenti decisivi per le sorti dell'umanità o su storie d'amore. Ci sono infatti alcune importantissime opere in grado di stimolare il quoziente intellettivo degli spettatori.

Considerati dai più come semplici cartoni animati per bambini, gli anime giapponesi possono persino migliorare le abilità cognitive degli spettatori. I fan degli anime si sono riversati sui social media per discutere quali siano i migliori franchise per "rendere più intelligente" una persona. Scopriamo nove serie che dovreste assolutamente guardare per stimolare il vostro QI.

Con oltre 200 milioni di copie vendute, Detective Conan è un manga scritto e realizzato da Gosho Aoyama. La trama di Detective Conan segue le vicende si Shinichi Kudo, un abilissimo investigatore che nonostante la giovane età collabora già con la polizia per risolvere i casi più complessi. Ma durante un indagine, colto alle spalle da un criminale, gli viene somministrato un potente farmaco che lo ringiovanisce di dieci anni. Diventato nuovamente un bambino, Shinichi è intenzionato a scoprire l'identità degli uomini che lo hanno attaccato; l'opera perfetta per stimolare il pubblico a riflettere su chi sia il colpevole.

Altra grande opera per mettere a dura prova il cervello è Erased di Kei Sanbe. L'apprendita mangaka Satoru Fujinuma soffre di un particolare fenomeno per cui in caso di pericolo riesce a tornare indietro nel tempo di qualche minuto. Tuttavia, attivando il suo potere il ragazzo si ritrova catapultato nel 1988, anno in cui la sua amica Kayo Hinazuki perse la vita. Un complesso rompicapo a base di omicidi.

In questo elenco non poteva mancare Death Note. Grazie al suo quaderno, Light Yagami cerca di uccidere tutti i criminali ed estirpare il male dal mondo. Ma quando il ragazzo comincia questa pratica, quelle misteriosi morti attirano l'attenzione di un famoso detective. Anche in questo caso una storia di omicidi e indagini.

Monster di Naoki Urasawa racconta la storia del brillante neurochirurgo Kenzo Tenma, il quale salva un bambino da morte certa. Tuttavia, nove anni dopo questo bambino commette una serie di efferati omicidi; per rimediare all'errore commesso in passato, Tenma decide di lasciarsi alle spalle la sua vita per catturarlo.

Passiamo a un'opera più recente, Dr. Stone. Nell'anno 5739 l'umanità si ritrova tramutata in pietra a causa di una stana catastrofe. Taiju Oki riesce inspiegabilmente a risvegliarsi, trovandosi in un realtà in cui la natura ha preso il sopravvento sulla civiltà. Grazie al potere della scienza, il ragazzo cercherà di trovare una cura per l'umanità.

Sempre a tema scienza è impossibile non citare Steins;Gate, opera incentrata sui viaggi nel tempo. Ma non solo opere giapponesi, anche la serie animata statunitense Rick and Morty porta gli spettatori in un viaggio attraverso la scienza.

Dalla scienza alle automobili; Initial D contribuirà a migliorare le vostre doti al volante. L'opera di Shigeno segue le vicende di Takumi, un fattorino costretto a recarsi ogni giorno in cima al monte Akina con la sua mitica Toyota AE86.

Code Geass, al contrario, vi porterà ad approfondire la storia, seppur fittizia, dell'Impero di Britannia e di quello giapponese. Quale altro franchise aggiungereste a questo elenco? La sfida elettorale tra Trump e Biden si è trasformata in un anime. Nyaa.si rischia di chiudere i battenti: un altro schiaffo alla pirateria anime.