La novel di Boruto svela una sorpresa sul QI del protagonista

Per anni abbiamo seguito le avventure di Naruto che, seppur sia diventato Hokage, da giovane era una testa dura e difficilmente apprezzava lezioni e insegnamenti teorici. Amava la pratica e solo col tempo è riuscito ad applicarsi sugli scritti. E molti fan di Boruto: Naruto Next Generations pensavano che Boruto fosse della stessa pasta.

La quinta light novel di Boruto: Naruto Next Generations demolisce completamente queste attese. Il nuovo libro della serie ha svelato che in realtà Boruto non ha le stesse caratteristiche del padre e ciò è dimostrabile grazie a un test di intelligenza che il protagonista ha tenuto e dove si è confrontato con l'intera classe.

Nonostante la concorrenza di personaggi reputati come geni quali Sarada Uchiha e Mitsuki, ma anche Shikadai Nara e Inojin Yamanaka, Boruto è arrivato primo nel test del QI della sua classe. La light novel "L'ultimo giorno all'accademia ninja" di Boruto: Naruto Next Generations contribuisce quindi a mettere in risalto le qualità di Boruto permettendo al ragazzo di crearsi un percorso diverso da quello del padre.

Cosa ne pensate di questo risultato? Intanto il manga di Boruto: Naruto Next Generations ha svelato la forza segreta del protagonista, ma anche una nuova crisi per il Villaggio della Foglia.