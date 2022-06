La novel di Sword Art Online da record: 30 milioni di copie in circolazione

Non tutti sono a conoscenza che Sword Art Online non nasce come un anime, bensì come una light novel, ovvero un romanzo illustrato a cura di Reki Kawahara e l'illustratore ABEC. Ma quanto ha venduto esattamente l'opera originale dei due autori? Gli ultimi report parlano di numeri impressionanti.

Il progetto anime di Sword Art Online si è interrotto alla Saga di Alicization e, seguendo l'attuale ritmo dei lavori, possiamo aspettarci la trasposizione di Unital Ring non prima del 2023. Per non lasciare la grande community senza alcun titolo ispirato al franchise, A-1 Pictures ha iniziato a lavorare ad una serie di film per adattare la novel spin-off SAO: Progressive che ripercorre le gesta di Asuna e Kirito all'interno del primo mondo videoludico.

Ad ogni modo, nelle scorse ore sono trapelati i dati sul numero di copie in circolazione in tutto il mondo del gioiellino di Kawahara sensei e di ABEC. Attualmente, infatti, si parla di ben 30 milioni di copie sparse per il mondo, un numero impressionante per una light novel. Vi basti pensare a tal proposito, che il duo ha pubblicato ad oggi 26 volumi, si parla dunque di una media superiore al milione di copie vendute per ciascun numero.

