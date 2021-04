Le novità di aprile 2021 di Dynit tra ultime uscite e i prossimi arrivi

Tramite una newsletter, Dynit ha comunicato le novità di aprile 2021. Oltre l'anime di Megalo Box 2: Nomad in corso su VVVVID ci sono tanti altri prodotti in arrivo in questo mese, oltre quelli già distribuiti di recente.

Le prossime uscite di Dynit sono le seguenti:

Sword Art Online Alicization War Of Underworld - Ltd Box #02 (Eps 13-23) (3 Blu-Ray)

Sword Art Online Alicization War Of Underworld - Ltd Box #02 (Eps 13-23) (3 Dvd)

G.T.O. - Paradise Lost #04 (manga)

G.T.O. - Paradise Lost #07 (manga)

G.T.O. - Paradise Lost #14 (manga)

Mingo - Non Pensare Che Tutti Gli Italiani Siano Popolari Con Le Ragazze #01 (manga)

Oltre L'Arcobaleno E Altre Storie (manga)

Vampeerz #02 (manga)

Voglio Mangiare Il Tuo Pancreas Vol. 1,2 + Romanzo (manga)

Oltre Sword Art Online, spicca anche il primo volume del mangaka italiano Peppe. Dynit ricorda anche quali sono state le ultime uscite sotto il suo marchio:

Made In Abyss - Limited Edition Box (Eps 01-13) (3 Blu-Ray)

Made In Abyss - Limited Edition Box (Eps 01-13) (3 Dvd)

Goblin Slayer The Movie: Goblin'S Crown (First Press)

Goblin Slayer The Movie: Goblin'S Crown (First Press)

Demon Slayer - The Complete Series (Eps 01-26) (4 Blu-Ray)

Demon Slayer - The Complete Series (Eps 01-26) (4 Dvd)

Keiko Nishi - Caro, Chibi è Scomparsa (manga)

Kyodai Nishioka Cofanetto (Il Bambino Di Dio / Kafka / Viaggio Ai Confini Del Mondo) (manga)

Honey Bitter #01 (manga)

Honey Bitter #02 (manga)

Honey Bitter #03 (manga)

Honey Bitter #04 (manga)

Honey Bitter #13 (manga)

Lanterna Di Nyx (La) #02 (manga)

Saturn Return #03 (manga)

Infine, ricordiamo che Dynit ha pubblicato da pochi giorni il nuovo trailer di Bleach doppiato in italiano, anime che arriverà su Amazon Prime Video nella seconda metà di aprile con la prima stagione, mentre su Netflix sarà distribuito il terzo film di Fate/Stay Night: Heaven's Feel.