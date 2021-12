Novità per Berserk? Risponde la casa editrice nel volume 41 della serie

La morte di Kentaro Miura ha devastato chi lo conosceva e chi ha potuto conoscerlo tramite il filtro della sua opera più famosa, Berserk. E in tanti si chiedono proprio che fine farà questo manga che ha segnato un'epoca e ha ispirato moltissime altre produzioni, tra manga, videogiochi e tanti altri immaginari collettivi recenti.

Negli scorsi mesi, Hakusensha non ha dato una risposta definitiva alla situazione. Berserk potrebbe continuare come potrebbe non continuare, è ancora tutto appeso a un filo. E neanche nel volume 41 di Berserk, da poco pubblicato in Giappone, ci sono risposte esaustive che facciano comprendere la direzione futura della serie.

Nel tankobon recentemente messo in vendita, la Hakusensha ha infatti dichiarato di non aver preso decisioni sul futuro di Berserk. La nota editoriale aggiunta alla fine del volume quindi lascia l'amaro in bocca per chi sperava in un prosieguo o quantomeno in una decisione definitiva.

Vale la pena ricordare che, solitamente, quando un mangaka non può più continuare il suo lavoro, questo viene interrotto in toto, salvo casi particolarissimi dove c'erano già accordi con la casa editrice, come accaduto di recente con Golgo 13. Va anche sottolineato come Berserk sia una serie molto personale ma con un grandissimo seguito a livello mondiale e che quindi potrebbero essere prese decisioni autonome da parte della casa editrice.