Novità su Dragon Ball Super 2? il doppiatore di Vegeta scatena i fan con un criptico post

Il doppiatore di Vegeta si sta scatenando ultimamente, soprattutto a seguito del misterioso incontro presso casa TOEI Animation. Ciò che pare essere ormai certo, infatti, sono i lavori riguardo al futuro del franchise di Dragon Ball Super. Che il sequel dell'anime sia finalmente a un punto di svolta?

Appena qualche giorno fa, Horikawa aveva annunciato ai fan di aver incontrato i vertici di TOEI Animation in un incontro segreto. Ciò, ovviamente, ha alzato le aspettative degli appassionati, soprattutto per via degli hashtag utilizzati a tema Dragon Ball. Ed è proprio in questa direzione che sembra andare il suo ultimo tweet, che potete recuperare voi stessi in calce alla notizia e che tradotto recita:

"(col tono di Vegeta) Oh sì, ne è passato di tempo."

Onde evitare fraintendimenti, è doveroso fare alcune puntualizzazioni. Non si tratta di Super Dragon Ball Heroes, in quanto lo spin off non canonico legato al videogioco è prodotto da Bandai e non dalla TOEI Animation. Il commento, dunque, non può che riferirsi che a Dragon Ball Super 2 o al misterioso lungometraggio annunciato nei mesi scorsi. Tuttavia, l'ultima pellicola del franchise è uscita lo scorso dicembre nei cinema nipponici e il tono con la quale rincara la nostalgia potrebbe anche riferirsi alla conclusione della serie animata.

Ad ogni modo, qualcosa bolle in pentola per Dragon Ball Super, e non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprirlo, magari in occasione del 14 dicembre, primo anniversario dall'uscita cinematografica di Dragon Ball Super: Broly. Secondo voi, invece, a cosa si riferisce questo criptico tweet del doppiatore di Vegeta? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra completa disposizione.