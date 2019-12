Ecco le novità sul fumetto di Marc Guggenheim dedicato a Crisi sulle Terre Infinite

Quella che era iniziata come una semplice trasposizione di una delle opere più famose del mondo DC, si sta trasformando nel corso delle settimane in uno degli appuntamenti più attesi dai fan dei fumetti americani. Mentre DC Comics introduce un nuovo Nightwing, vi segnaliamo le prime indiscrezioni su Crisi sulle Terre Infinite.

L'opera sarà composta da 100 pagine e nel corso del volume unico, scritto da Marv Wolfman e illustrato da Tom Derenick e Tom Grummet, scopriremo alcuni retroscena della prima puntata del crossover dell'Arrowverse e che sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 15 dicembre. In un'intervista esclusiva concessa a ComicBook.com, lo showrunner della serie Marc Guggenheim rivela che i protagonisti principale del comic saranno Felicity Smoak, Nyssa Al Ghul, The Ray e Wally West, anche se è stato molto difficile confermare solo quattro personaggi: "Ammetto che The Huntress ha quasi preso il posto di Nyssa. Ma non ho scelto lei perché avevamo già scritto un fumetto che unisse la stagione due e tre di Arrow, in cui era molto presente, mentre Nyssa non aveva ancora fatto la sua comparsa in un fumetto".

Nel corso del volume quindi verrà mostrata in particolare la storia di Lex Luthor e di come riuscirà ad ideare un piano per sconfiggere il potente Anti-Monitor, personaggio interpretato da LaMonica Garrett.

Siamo sicuri che questa opera sarà fondamentale per tutti i fan di Crisi sulle Terre Infinite, nel frattempo il mondo DC va avanti, tra i suoi cambiamenti recenti possiamo vedere un nuovo personaggio che si è unito a Shazam.