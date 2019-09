Novità dal Giappone, in arrivo il primo anime in VR!

Dopo il successo riscosso nel mondo dei videogiochi e in quello cinematografico, la Virtual Reality potrebbe finalmente fare il suo primo passo verso gli anime. Secondo quanto rivelato dai siti americani Anime News Network e Comicbook infatti, uno studio giapponese sarebbe al lavoro per la produzione della prima serie tv fruibile in VR.

La proposta è nata grazie ad una campagna di crowdfunding lanciata dal sito web Makuake, che secondo voci di corridoio vorrebbe approfittare del crescente successo del media per ritagliarsi una fetta di mercato. La serie da adattare sarebbe Teasing Master Takagi-san, l'anime tratto dal manga di Soichiro Yamamoto. Per Makuake sarebbe sufficiente ottenere un finanziamento di circa 15.000$ (13.500 euro) per riuscire a lanciare il suo prodotto con l'ausilio dell'Oculus Rift.

Questo, in particolare, non sarebbe il primo adattamento per Teasing Master Takagi-san, visto che una prima stagione fu trasmessa in tutto il mondo circa un anno fa. Con una seconda stagione in produzione, Makuake vorrebbe approfittare del successo dell'opera per convincere i fan a provare la versione VR.

La nuova versione non sarebbe ovviamente un semplice remake grafico, ma consentirebbe allo spettatore di vivere in prima persona le avventure del protagonista.

