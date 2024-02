Quale novità manga vorreste vedere animata? Partono le votazioni per l'Anime Japan 2024

Con serie manga importanti quali ONE PIECE, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e Black Clover ormai sulla via del tramonto, l'industria giapponese è alla ricerca di nuove hit che possano sorprendere il pubblico di lettori. Questo ruolo sembra essere stato individuato in Kagurabachi, che pare possa diventare il manga di maggior successo della storia.

Il successo di un manga è spesso legato alla sua produzione anime. Basti vedere, ad esempio, il recente exploit delle vendite di The Apothecary Diaries, in netto aumento in seguito al debutto dell'adattamento animato. A decretare la prossima hit potrebbe essere la community di appassionati.

In vista dell'AnimeJapan 2024, il primo, grande evento dell'anno, è stato aperto un sondaggio che permetterà ai fan di scegliere quale novità manga merita maggiormente un adattamento animato. Ovviamente, tra i 50 prescelti, è possibile scegliere Kagurabachi, ma non è l'unica opzione valida.

Già da oggi gli appassionati di tutto il mondo possono esprimere gratuitamente la loro preferenza. Il sondaggio, denominato "Manga We Want to See Animated", è stato aperto sul sito ufficiale di AnimeJapan 2024. Sarà possibile votare fino al 4 marzo 2024, mentre i risultati arriveranno tra il 23 e il 24 marzo, in occasione proprio della manifestazione. Vi lasciamo con l'elenco dei 50 manga candidati: