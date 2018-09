Novità per Black Clover, il teaser anticipa il nuovo arco narrativo!

Possiamo dirlo ufficialmente! Black Clover, adattamento animato dell'omonimo manga scritto e disegnato da Yuki Tabata, continuerà oltre l'episodio previsto per la prima stagione.

A quanto pare lo Studio Pierrot ha confermato che la serie animata supererà i 51 episodi e lo farà in grande stile. Ora che la serie ci ha proposto l'arco narrativo dedicato al Tempio del Mare, possiamo finalmente annunciare l'avvicinarsi di un nuovo capitolo.

Pochi secondi sono bastati per stuzzicare la curiosità. Il video in anteprima dell'episodio 51 della serie - "Proof of rightness" - ci anticipa l'inizio di nuova missione per i Black Bulls e un'imminente invasione di una misteriosa forza esterna.

Il prossimo capitolo si intitolerà "Witch's Forest". Il teaser ci rivela già molti indizi del prossimo arco narrativo, tra cui l'imminente attacco da parte di alcuni membri del Regno di Diamante e il legame di Vanessa con la foresta misteriosa verrà confermato tramite un flaschback, in cui viene mostrata lei bambina confinata nel bosco. Nel breve filmato vengono inquadrati anche Asta, che si vedrà costretto a farsi da parte dopo essersi gravemente ferito, e Yami. Un inizio promettente!

Yuki Tabata pubblicò sulla rivista Weekly Shonen Jump della Shueishail manga Black Clover nel 2015. Un adattamento OVA, prodotto dallo studio Xebec, ha avuto il suo primo trailer pubblicato il 27 novembre 2016 ed è stato pubblicato il 2 maggio 2017 n Giappone.

La popolare serie segue le vicende di due ragazzi di nome Asta e Yuno, in competizione fra loro per diventare il mago più potente del Regno dei Clover, il Re dei Maghi.

Attualmente è possibile trovare la versione in lingua giapponese con sottotitoli in inglese su Crunchyroll e tradotta in lingua inglese su FunimationNow.