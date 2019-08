Number24: giungono varie nuove informazioni sull'anime targato MOVIC

Nel corso di queste ultime ore, il sito ufficiale dedicato a number24, nuovo anime originale targato MOVIC e dedicato al rugby, ha svelato varie nuove informazioni relative al cast di doppiatori, allo staff al lavoro sull'opera e alla premiere - fissata per gennaio 2020 su Tokyo MX -, il tutto accompagnato da una nuova key visual.

Oltre all'immagine visionabile a fondo news, qui di seguito potete leggere i nomi dei nuovi doppiatori che lavoreranno alla serie:

Kengo Kawanishi nel ruolo di Natsusa Yuzuki

Ryōta Suzuki nel ruolo di Seiichirō Jingyōji

Junichi Yanagita nel ruolo di Ibuki Ueoka

Shohei Komatsu nel ruolo di Yasunari Tsuru

Ayumu Murase nel ruolo di Yū Mashiro

Hinata Tadokoro nel ruolo di Gakuto Zaitsu

Shinnosuke Tachibana nel ruolo di Ikuto Yufu

Makoto Furukawa nel ruolo di Taisei Uchinashi

Kazuyuki Okitsu nel ruolo di Ethan Taylor

Sōma Saitō nel ruolo di Madoka Hongō

Kaito Ishikawa nel ruolo di Kazutaka Hongō

Qui di seguito potete invece leggere i nomi dei nuovi membri dello staff che si stanno occupando di produrre l'opera:

Main Animator: Minefumi Harada

Action Director: Fumiya Uehara

Clothing Design: Michiko Ōtani

Prop Design: Hiroshi Ogawa

Color Design: Yukiko Yamaguchi

3D Director: Akio Hayashi

Editing: Hitomi Sudō

Sound Director: Takatoshi Hamano

Sound Production: Magic Capsule

"Natsusa Yuzuki è un atleta di gran talento, ci si aspettava che diventasse l'asso della squadra di rugby universitaria e del torneo del Kansai. Tuttavia per una serie dei sfortunate circostanze finisce per non poter più giocare. La storia seguirà anche le vicende di altri universitari legati al rugby: Ibuki Ueoka, un senpai che ha lasciato la squadra; Yasunari Tsuru, un kohai che non sopporta Natsusa; Yū Mashiro, un kohai che al contrario ammira molto Natsusa; Seiichirō Shingyō, amico d'infanzia di Natsusa."

Shigeru Kimiya (Gift - eternal rainbow, One Off, efficus) è stato posto come director dell'anime, il tutto in collaborazione con PRA. Kei Mori (Verrocchio Agency) è accreditato per il lavoro originale mentre MOVIC è accreditato per la sceneggiatura. Rika Nakase (Fushigiboshi no Futago Hime, Rocket Girls, Kanamemo) si sta occupa della composizione e degli script della serie. YukiKana è al lavoro sul character design e Saori Sakaguchi (Yuri!!! on Ice, Himouto! Umaruchan) è stato posto come direttore dell'animazione. Tsukasa Ohira è accreditato per la creazione dei fondali mentre Scott MacDonald è il direttore artistico. Atsushi Kanō, invece, è il direttore della fotografia. Infine, Shinobu Nakagawa è accreditato per la supervisione della produzione e Yoshiki Sakamoto è accreditato come produttore del comparto animazioni.