Nel numero 15 di Tony Stark - Iron Man ritornerà un famoso personaggio

Il personaggio interpretato da Robert Downey Jr è uno dei più importanti e famosi nell'universo dei fumetti creati da Stan Lee. Sono molte le serie con lui come protagonista, ecco alcune delle prossime copertine dedicate ad Iron Man, ed è proprio in una di queste che i fan potranno assistere ad un importante ritorno.

Nel corso della collana scritta da Dan Slott, Valerio Schiti e Jim Zub, sono presenti numerosi supereroi delle varie saghe Marvel. Nel quindicesimo numero scopriremo che il cyborg Jarvis non è quello che sembra: Janet Van Dyne, conosciuta anche come Wasp, era impegnata ad affrontare i robot che protestavano a causa dei commenti di Tony Stark, ma la sua lotta è di breve durata a causa dell'intervento di Wonder Man e Vision, che riescono a coglierla di sorpresa e a metterla fuorigioco. Janet si trova quindi bloccata in un tubo di stasi e fa un'inquietante scoperta: Jarvis è in combutta con Ultron/Hank Pym, il quale annuncia soddisfatto che è arrivata l'ora di mettersi al lavoro.

Il volume si conclude così, i fan dovranno quindi aspettare il 18 settembre per scoprire quale sarà il piano futuro di Ultron, analizzando le sue parole e il rapporto tra Wasp e Iron Man possiamo ipotizzare che Janet Van Dyne sarà un ostaggio importante nelle sue mani.