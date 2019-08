Nel numero 27 di Avengers un personaggio si unisce al team dei Vendicatori

La Marvel aveva anticipato che un membro degli Avengers si sarebbe riunito con il team dopo diverso tempo di assenza, e il numero 27 della testata sancisce finalmente il suo ritorno nei Vendicatori.

Il numero in questione dà inizio all'arco narrativo di "Starbrand Reborn". La storia riprende la vicenda dopo l'uccisione dell'ospite da parte di Ghost Rider nel primo numero di Marvel Legacy.

I vendicatori si dirigono nello spazio, dove vengono catturati all'interno di una prigione. La sinossi del numero rivela che il personaggio che rimpolperà le file degli Avengers sarà Black Widow (Vedova Nera). Di seguito vi lasciamo la descrizione ufficiale:

"L'artista Ed McGuinness ritorna per un'epica avventura spaziale che porta gli Avengers in una prigione aliena, dove un misterioso nuovo possessore dello Starbrand è apparso all'improvviso scatenando il caos cosmico. Per fortuna i Vendicatori hanno portato con sé il loro nuovo membro, Vedova Nera".

Vedova nera è uno dei membri più importanti del gruppo, e ha riscosso una notevole popolarità tra il grande pubblico grazie ai film del Marvel Cinematic Universe. L'attuale elenco dei Vendicatori include: Iron Man, Capitan America e Thor. Vedova Nera è la leader del gruppo. She-Hulk e Capitan Marvel completano il roaster, insieme ad alcune nuove aggiunte come Ghost Rider e Blade.

Gli Avengers hanno trovato spazio all'interno di un nostro articolo di approfondimento. Sempre restando in tema Vendicatori, è stato scovato un errore di continuità in Endgame riguardante Doctor Strange.