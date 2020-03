Nel numero 32 degli Avengers, Namor cerca un potentissimo alleato per sconfiggere gli eroi

Namor il Sub-mariner è stato uno dei primissimi antieroi della Marvel Comics a fare la sua comparsa. Nella serie degli Avengers scritta da Jason Aaron, il Re dei mari cerca di stringere un'alleanza con un potentissimo alleato.

Nel numero 32 degli Avengers, vediamo Namor invocare l'aiuto della Forza Fenice una delle entità cosmiche più potenti dell'universo e che in passato ha dato enormi problemi agli eroi della Marvel. Basti pensare a quando l'entità si impossessò di Jean Grey degli X-Men o quando fu il fulcro dello scontro tra i mutanti e gli Avengers. Proprio in quell'occasione, Namor si guadagnò quei poteri ed inondò la nazione africana del Wakanda, paese natio di Pantera Nera. Se Namor dovesse di nuovo impadronirsi di quei poteri, gli Avengers si troverebbero ad affrontare una minaccia davvero pericolosa. Vedremo come muoverà i fili della vicenda lo scrittore Jason Aaron e come si svilupperà. Fatto sta che essendo Namor un mutante, questa potrebbe forse essere la scintilla che porterà ad un nuovo conflitto tra gli X-Men e gli Avengers?

Del resto è stato proprio l'attuale autore della testa degli Eroi più Potenti della Terra a ventilare questa possibilità. Nel frattempo sta per avvicinarsi il momento del nuovo crossover della Marvel Comics, ossia Empyre che vedrà i Fantastici 4 (che più volte si sono trovati ad affrontare proprio Namor) allearsi con gli Avengers per fermare gli alieni Skrull e Kree che vogliono invadere la Terra. Il primo numero sarà disponiible il mese prossimo e noi non mancheremo di fornivi news a riguardo.