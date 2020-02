Nel numero 7 di X-Force conosciamo una nuova versione di un celebre personaggio Marvel

Dopo la sorpresa del ritorno di un famoso personaggio degli X-Men all'interno della collana Giant Size, il volume numero 7 di X-Force ha introdotto una nuova versione di uno dei mutanti più famosi degli ultimi anni.

Il volume scritto da Ben Percy ed impreziosito dai disegni di Oscar Bazaldua si apre con una serie di misteriosi omicidi che stanno avvenendo in modo apparentemente casuale in tutto il mondo. Ad essere colpiti sono soprattutto personaggi politici vicini alla causa dei mutanti, assassinati in pieno giorno di fronte al loro pubblico. Ad indagare su questi crimini troviamo Domino e Sage, che in breve scoprono come il loro killer stia usando le stesse modalità e poteri di Domino.

Se avete letto le altre testate dedicate ai mutanti ricorderete che Domino era stata catturata e scuoiata viva dall'organizzazione XENO, che ha usato il suo DNA per creare una sua versione alternativa, chiamata "Reverse Domino" da usare per i loro scopi. Il volume si chiude così con un'avvincente inseguimento tra le due, alla fine del quale possiamo vedere la figura intera dell'assassina impiegata da XENO, il cui design è l'opposto di Domino.

Non resta che aspettare il prossimo numero per scoprire come si concluderà la lotta tra le due, se non lo avete ancora letto vi segnaliamo la nostra notizia su un grave minaccia che incombe su Krakoa in X-Men 6.