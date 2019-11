Il numero d'episodi confermati per l'ultima stagione di Food Wars! non convince i fan

Come forse saprete, dopo una lunga attesa Food Wars! è finalmente tornato alla ribalta con una quarta stagione che i fan attendevano praticamente con l'acquolina alla bocca, un ultimo incontro con i nostri cuochi preferiti per vivere quelle stesse vicende che andarono a chiudere anche la storia dell'apprezzata opera cartacea.

Tempo addietro erano state svelate alcune informazioni che sembravano indicare da quanti episodi sarebbe stata composta Food Wars Stagione 4, ma ora la situazione sembra essere cambiata... e non in meglio. Tramite un posto su Twitter pubblicato dalla pagina ufficiale di Food Wars!, è stato infatti ufficialmente annunciato che la versione Blu-ray della quarta stagione comprenderà al suo interno solo 15 episodi, molti meno rispetto a quelli delle stagioni precedenti.

La notizia ha chiaramente confuso i fan, i quali si aspettavano che proprio quest'ultima stagione avrebbe rappresentato il picco dell'opera, e in molti si sono lamentati pesantemente sui social. Qualcuno ha inoltre ipotizzato che queste 15 puntate potrebbero rappresentare solo la prima parte della produzione animata, ma la mancanza di qualsivoglia annuncio a riguardo ha portato molti a presagire il peggio. Insomma, se questa dovesse essere la realtà dei fatti, significherebbe che la quarta è ultima stagione di Food Wars! giungerà alla sua conclusione prima che sopraggiunga il 2020, una costatazione che non ha fatto piacere al pubblico.

In verità, però, bisogna tener conto del fatto che una sorte simile e capitata anche all'arco narrativo finale del manga. A causa di vendite non entusiasmanti, infatti, la produzione venne conclusa rapidamente, con dei tagli netti che portarono anche a una diminuzione della qualità generale della storia e dei disegni, un vero e proprio disastro che ora molti temono potrebbe venire riproposto anche con l'anime.

Per il momento non possiamo far altro che attendere ulteriori sviluppi, ma nel mentre vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra anteprima di Food Wars Stagione 4.