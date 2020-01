Il primo numero della nuova serie di Thor porta grandi cambiamenti

Il primo numero della nuova serie di Thor dello scrittore Donny Cates porta subito alcune importanti novità al personaggio della Marvel Comics. Conclusasi la sua run sui Guardiani della Galassia, durata all'incirca un anno, lo scrittore texano ha preso in mano le redini della testata.

Alla fine della gestione di Jason Aaron, Thor è diventato il nuovo Padre di Asgard dopo aver ripreso il diritto ad impugnare di nuovo il suo mitico martello, Mjolnir. Inoltre, nel combattimento contro Malekith il Maledetto, il nostro eroe aveva persino perso il braccio sinistro, mozzatogli dal nemico.



Nel primo numero di questa nuova serie vediamo il Dio del Tuono governare Asgard, quando sul suo regno precipita Galactus. Il Divoratore di pianeti annuncia a Thor l'arrivo di una strana piaga spaziale, che chiama "Inverno Nero". Successivamente, Thor chiama alla sua corte gli Araldi di Galactus per avere spiegazioni su questa fantomatica piaga. Appare allora Silver Surfer che spiega che si tratta dello stesso fenomeno che ha distrutto secoli fa la galassia da cui proviene Galactus e l'unico modo per fermarla e far "mangiare" al Divoratore di Mondi cinque pianeti speciali che Silver Surfer stesso aveva scovato anni prima.



Questi cinque pianeti potranno donare una nuova forza a Galactus e fornirgli la capacità di fermare la piaga che sta arrivando. Thor allora sprona Galactus ad andarsene da Asgard per compiere il suo dovere, ma questi decide di portare il Dio del Tuono con se e di farlo diventare un suo Araldo, ripristinandogli il braccio reciso. Vedremo nei prossimi numeri che sviluppi ci saranno.

Questa di Thor non è l'unica nuova serie programmata per il nuovo anno dalla Marvel Comics. Vi abbiamo già parlato della nuova serie di Occhio di Falco e di una nuova, probabile, serie dedicata a Moon Knight.