Il numero tredici di Ms.Marvel introduce il nuovo eroe Amulet

Un nuovo supereroe di casa Marvel ha debuttato ufficialmente all'interno del numero tredici di Magnificient Ms.Marvel. Nell'albo, a cura di Saladin Ahmed e Joey Vasquez, la protagonista fa la conoscenza di un nuovo alleato di nome Amulet.

L'eroe è capitato nel posto giusto al momento giusto, viste le precarie condizioni di Kamala Khan, la quale si sta ancora riprendendo dalla perdita del suo costume. La sfortuna colpisce anche la sua vita sentimentale, dal momento che la relazione con Bruno è ormai arrivata al capolinea.

Kamala si rivolge a un indovino insieme alle sue amiche, e improvvisamente dei demoni iniziano a fuoriuscire dalla sua sfera di cristallo scatenando un panico generale. Gli avversari sono troppi da fronteggiare per Ms.Marvel, ma fortunatamente accorre in suo aiuto Amulet.

Di lui sappiamo che è un uomo di nazionalità arabo-americana e che si è appena trasferito a Jersey City dal Michigan. L'eroe nasconde la sua vera identità a Kamala, il suo vero nome è infatti Fadi Fadlalah, e i suoi creatori sono rispettivamente Ahmed e Sara Alfageeh.

Lo scorso dicembre Amhed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riguardo al personaggio:

"Amulet è un nuovo personaggio, divertente e misterioso, che avrà un ruolo definito all'interno di Magnificent Ms.Marvel durante i prossimi mesi. Stiamo tenendo segrete molte informazioni su di lui, ma posso dirti che i suoi poteri sono di natura magica e che è un supereroe arabo-americano nato nel Michigan.

Come arabo-americano che ha imparato a leggere grazie alla Marvel Comics, essere in grado fare squadra con la fenomenale Sara Alfageeh per portare Amulet nell'universo Marvel è letteralmente un sogno diventato realtà. Non vediamo l'ora che i fan lo incontrino!"

