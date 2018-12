Nuova action figure di Dragon Ball Super per Goku Ultra Istinto

L'ultimo episodio di Dragon Ball Super scioccò tutti con la nuova forma di Son Goku, capace di tenere testa al tanto temuto Jiren: l'Ultra Istinto. Ora Figure Class ci mostra una nuova action figure dedicata al protagonista della saga di Dragon Ball.

L'action figure che vedete nel tweet in calce verrà venduta in due edizioni limitate da 60 cm di altezza, 55 cm di larghezza e 45 cm di spessore dal peso di ben 27 chili. Le due versioni sono denominate UPC001 Awakening e UPC002 Energy Ball e sono già preordinabili dal sito, ma il prezzo non è ancora stato svelato. Da notare che nelle due action figure di Dragon Ball Super è presente anche un piccolo Freezer svenuto con tanto di aureola.

Dragon Ball Super si è concluso a marzo 2018 dopo una corsa di ben 131 episodi, ma i fan già stanno attendendo la nuova stagione che potrebbe essere annunciata tra poche ore alla Jump Festa 2019.