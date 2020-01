La nuova action figure di Hit è disponibile da oggi, solo 100 pezzi a disposizione

Brutte notizie per tutti i collezionisti appassionati all'opera di Akira Toriyama. La nuovissima statuetta in scala 1/6 dedicata a Hit, l'assassino dell'Universo 6 introdotto in Dragon Ball Super, è stata infatti messa in commercio poche ore fa sul sito Anime Collect e si trova ad un passo dal sold-out.

Come potete vedere in calce, la nuova figure in resina vanta una base in LED e ritrae il guerriero nella sua classica posizione da combattimento. Le dimensioni sono di 36x32x35 cm e il prezzo è di 340 euro. Come sempre Anime Collect mette a disposizione un piano per l'acquisto a rate, con la possibilità di pagare in 8 settimane senza aumenti sul prezzo. Vi ricordiamo che i pezzi disponibili sono 100 e che non ci saranno ulteriori opportunità per l'acquisto.

L'anime di Dragon Ball Super ha presentato il personaggio di Hit il 21 febbraio 2016, nel corso dell'episodio 32. Conosciuto con il nome di "Sicario Leggendario", Hit è un umanoide alto e con pelle viola, potente e capace di rivaleggiare con i protagonisti dell'Universo 7. Il design è da attribuire all'autore Akira Toriyama.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la statuetta? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui vi appassionassero questo tipo di prodotti poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nuova statuetta di Super Trunks e al recente Funko Pop dedicato a Vegeta.