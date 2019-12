Nuova anteprima per l'episodio 115 di Black Clover. Ronne e la figura diabolica

Se stai leggendo quest'articolo vuol dire che sei un fan degli anime e, in quanto tale, sai meglio di me come negli ultimi anni sia salita la febbre da spoiler. In realtà con il diffondersi di piattaforme di intrattenimenti e con la crescente popolarità di serie tv animate o meno, colui che spoilera viene evitato come la peste.

Sappiamo anche che ci sono molte serie, soprattutto quelle tratte dai manga e ancora di più quelle dei top manga del Giappone, più soggette allo spoiler. La spiegazione è semplice: avendo una controparte cartacea già famosa e avviata, gli eventi che l'anime andrà a narrare saranno li stessi già comparsi nei capitoli. Alcuni appassionati cercano in tutti i modi di tenersi alla larga dai manga, così da potersi godere a pieno la serie, però molte volte non basta. Ma il peggio viene quando ci si mettono anche le stesse emittenti televisive a spoilerare attraverso le anticipazioni degli episodi, proprio come è capitato con quello per l'episodio 115 di Black Clover.

Come potete vedere dalla preview in calce all'articolo (non vedetelo se non volete neanche il più piccolo spoiler e non continuare a leggere quest'articolo), possiamo vedere come l'episodio 115 intitolato "The Mastermind" riprenda dal cliffhanger presente nella scorsa puntata in qui l'elfo reincarnata Ronne fa un buco nel petto di Raia. Nella scena si vede che ha un sorriso sprezzante dopo aver ruba la pietra magica intorno al collo di Yuno, mentre viene ricoperto da un aura malvagia assumendo la forma di una figura mostruosa.

Ma per quanto tutto questo a prima vista può sembrare uno spoiler bello e buono, possiamo assicurarvi che il verso mistero ancora dev'essere svelato, dal momento che questo essere diabolico avrà un ruolo cruciale per la fine dell'arco narrativo della Reincarnazione.

È stato svelato il vero potere di Charmy mentre Yuno nel manga raggiunge nuove vette.