La nuova collaborazione tra Adidas è Dragon Ball è... fin troppo particolare!

33 anni fa nasceva Dragon Ball, e con essa segnava l'inizio di un merchandising che sarebbe durato per decine di anni. A volte, però, restiamo stupiti dal livello che il brand creato da Akira Toriyama riesca a raggiungere in alcune delle sue più strane collaborazioni.

Per carità, Adidas è un colosso del settore, una delle aziende di moda più famose soprattutto nel settore "sportivo", eppure c'è qualcosa di strano e profondamente sbagliato nell'ultimo paia di scarpe nato dalla collaborazione dell'azienda e Dragon Ball. Sappiamo benissimo come il senso del pudore nell'iconica opera siano "orpelli anacronistici", giusto per fare una citazione di alto livello, ma che annientino la dignità nel tema delle famose calzature tedesche è un altro discorso.

Infatti, il paio di scarpe Adidas in procinto dell'annuncio ufficiale riprendono la perversione di uno dei personaggi con minor pudore all'interno di Dragon Ball, in diretta concorrenza al Maestro Muten, ovvero Oolong, il maiale antropomorfo. Caratteristica indiscussa, soggetta di ilarità e qualche critica sparsa, sono le mutandine di Bulma che contornano il tessuto, garantendo al post di Highsnobiety di diventare immediatamente virale sul web. A proposito del Genio delle Tartarughe, avete avuto modo di ammirare lo straordinario cosplay del Maestro Muten?

