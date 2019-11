Nuova collaborazione all'orizzonte tra Evangelion e Shinkalion: tutti i dettagli

L'anno scorso, la popolare serie per ragazzi Shinkalion dedicò uno dei suoi episodi stagionali a Evangelion, il famoso anime mecha di Hideaki Anno. Il crossover tra i due vide la partecipazione dei doppiatori Megumi Hayashibara, Yuko Miyamura, Megumi Ogata, e Junko Iwao, rispettivamente nei panni di Rei, Asuka, Shinji, and Hikari.

Le due parti hanno confermato, tramite il trailer visibile in cima all'articolo, che un secondo crossover si trova attualmente in fase di produzione. Il 27 dicembre prossimo Shinkalion approderà nei cinema giapponesi con Shinkansen Henkei Robo Shinkalion: Mirai Kara Shinsoku no ALFA-X, il suo primo lungometraggio ufficiale. La serie di Hideaki Anno d'altro canto tornerà nelle sale a giugno con Evangelion: 3.0+1.0, ultima parte della tetralogia Rebuild of Evangelion.

Shinkalion è un anime del 2018 nato dalla penna di Takahiro Ikezoe. La sinossi, secondo quanto riportato dal sito ufficiale, è la seguente: "Il giovane Hayato Hayasugi è un grande appassionato di treni. Questa passione, tramandatagli dal padre, lo porta un giorno a scoprire accidentalmente che il suo stesso genitore conduce in realtà una doppia vita. Infiltratosi nel laboratorio segreto dove lavora, Hayato diventa possessore dello Shinkalion E5 Hayabusa, un possente robot da combattimento. Da quel giorno il ragazzo si unirà all'unità SUEI per sconfiggere i Bachigami, terribili nemici intenzionare a spazzare via le città".

La serie, relizzata da Studio OLM, ha riscosso un discreto successo in Giappone e nonostante la sua breve vita vanta già più collaborazioni con franchise di successo.

E voi cosa ne pensate? Conoscevate Shinkalion? Fatecelo sapere con un commento. Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che recentemente sono state condivise nuove informazioni su Evangelion 3.0+1.0, quindi non perdete l'occasione per dargli un'occhiata!