La nuova copertina di ONE PIECE mette Yamato in bella vista con i colori ufficiali di Oda

Solitamente, oltre Rufy, è raro vedere un altro personaggio di ONE PIECE sulla copertina di Weekly Shonen Jump. Eiichiro Oda ha sempre preparato artwork che si concentrassero sul protagonista della sua storia affiancandolo di tanto in tanto con alcuni componenti della ciurma. Ma sono poche le persone esterne ad esserci entrate.

Invece per il capitolo 992 di ONE PIECE, che ha ricevuto la copertina e le pagine a colori su Weekly Shonen Jump, Eiichiro Oda ha deciso di affiancare Yamato a Rufy. Il nuovo personaggio introdotto di recente è già un papabile Mugiwara, forse l'undicesimo e ultimo membro ricercato, ma in attesa di scoprire se lo sarà o no possiamo godercela a colori con l'immagine in basso.

Oda ha scelto di dare a Yamato una colorazione molto chiara: capelli bianchi che sfumano sulle punte in un colore simile al verde acqua, una tunica completamente bianca salvo qualche disegno celeste e una cintura bianca e violacea. Spiccano però, ai lati della fronte, le due corna rosse e arancioni, mentre gli occhi sembrano essere di un semplice castano.

Vi piace questa colorazione di Yamato? Il personaggio lo rivedremo certamente in ruoli più importanti nei prossimi capitoli del manga, magari nel capitolo 1000 di ONE PIECE.