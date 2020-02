Si, la nuova edizione di Akira si potrà leggere da destra verso sinistra

Pochi giorni fa Planet Manga ha annunciato l'uscita di una nuova edizione di Akira, lo storico fumetto del maestro Katsuhiro Otomo che, a fine anni '80, fece da apripista alla diffusione dei manga in occidente insieme a Dragon Ball e Sailor Moon. Oggi, la stessa casa editrice ha rivelato un importantissimo dettaglio che farà felici molti fan.

Come potete vedere in calce infatti, è stato confermato che la nuova edizione si leggerà da destra verso sinistra, in puro stile giapponese. Con le edizioni precedenti gli editori optarono per una rivisitazione "occidentale" del manga, atta a rendere il prodotto più fruibile per le masse ma scegliendo, nel contempo, di distanziarsi non poco dallo stile nipponico così apprezzato da molti.

Attualmente Planet Manga non ha confermato il numero di Volumi, prezzo e data di uscita di questa quinta ristampa. Su Amazon il Volume 1 è già preordinabile per 22 euro e la data di debutto segnata è per il 1 giugno 2020. Ovviamente vi consigliamo di attendere un annuncio ufficiale dell'editore, visto che molto probabilmente data e prezzo varieranno nei mesi a seguire.

Akira torna dunque in grande rispolvero, questa volta con una veste sicuramente più gradita ai fautori dell'intrattenimento giapponese. La serie del resto continua ad essere molto famosa in tutto il mondo e non è certo una sorpresa che la sottoetichetta di Panini Comics voglia chiudere il cerchio con una versione quanto più fedele all'originale possibile.