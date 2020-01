La nuova ending di Boruto contiene spoiler sul futuro del giovane ninja?

La serie anime di Boruto: Naruto Next Generations sembra finalmente essere vicina ad un ritorno alla canonicità, vista anche nel manga. Infatti tra meno di due settimane vedremo l'inizio dell'arco dei Banditi Mujina, di cui sono già stati svelati i titoli dei primi tre episodi.

Al fianco di queste interessanti premesse, che non fanno altro che alimentare ulteriormente le aspettative da parte dei fan dell'opera, i quali non hanno avuto problemi nel fare congetture riguardanti la nuova ending. Secondo alcuni appassionati infatti la ending, che potete trovare in calce alla notizia, svelerebbe nuove abilità del protagonista.

Le speculazioni proposte si riferiscono a dei frame mostrati nella nuova ending, in cui Boruto sembrerebbe in grado di utilizzare sia la Modalità Eremitica, vista sia con Jiraiya che con il suo allievo, Naruto, che l'Arte del Fuoco, tipica del clan Uchiha e del clan Sarutobi. L'utente @Boruto4life ha risposto a tali previsioni con il post riportato in fondo alla pagina.

Il fan ha proposto le immagini che mostrano effettivamente Boruto con dei particolari segni intorno agli occhi, simili a quelli arancioni di suo padre, e pronto ad eseguire una delle tecniche dell'arte del fuoco, evidenziando però la futilità di considerare queste immagini come spoiler, e non semplicemente come una "ending a caso".

Boruto potrebbe avvicinarsi a queste tecniche grazie ai suoi mentori, Naruto e Sasuke, tuttavia non è certo che questo avverrà, soprattutto se si tratta di un'ipotesi fondata solo su immagini presentate nelle sequenze di una ending.