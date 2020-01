Nuova ending per Boruto: Naruto Next Generations, torna un personaggio minaccioso

Ci sono tante storie ancora non approfondite nell'anime di Boruto: Naruto Next Generations. Lo Studio Pierrot si è infatti concentrato per diversi anni non sulla trasposizione del materiale cartaceo prodotto da Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto bensì sulla realizzazione di archi narrativi inediti. Sono rimasti non risolti quindi tanti misteri.

Annunciato per l'arrivo degli avvenimenti del manga, è stata anche introdotta una ending inedita per Boruto: Naruto Next Generations che però a detta di molti fa da spoiler ad eventi futuri. In una delle tante immagini che scorrono nel video della sigla di chiusura si rivede tra l'altro un vecchio antagonista che aveva posto su Boruto un sigillo particolare: Momoshiki Otsutsuki.

Il nemico apparso agli albori di Boruto: Naruto Next Generations sembrava di grande importanza ma nel corso degli episodi filler è mancato un approfondimento sul personaggio. In calce un utente ha preso il frame in questione e l'ha paragonato a una scena del manga, mostrandone il parallelo.

Considerate le altre animazioni prodotte per l'ending di Boruto: Naruto Next Generations, l'anime andrà avanti nell'adattamento del manga, iniziando finalmente a sciogliere alcuni nodi e a mostrare nuovi individui che avranno un grosso peso nella trama futura. Il primo degli archi narrativi di Boruto: Naruto Next Generations che saranno adattati in versione animata sarà l'arco dei Banditi Mujina, del quale i primi episodi hanno già un titolo.