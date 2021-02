Nuova esplosione di vendite per Jujutsu Kaisen: 5 milioni in più in pochi giorni

Gli anime sono prodotti che le case editrici solitamente propongono e sostengono per ottenere in cambio una popolarità maggiore per i propri manga. Per questo sono tantissimi adattamenti che portano un notevole incremento nelle vendite dell'opera originale. Talvolta però i numeri si gonfiano all'inverosimile come accaduto con Jujutsu Kaisen.

Studio MAPPA è da diversi mesi al lavoro sull'anime di Jujutsu Kaisen che si sta rivelando interessante e godibile. Arrivato a oltre metà della sua messa in onda, l'anime ha trovato un buon riscontro nella community internazionale e sta naturalmente facendo riversare questa popolarità anche sul prodotto originale. Scritto e disegnato da Gege Akutami, Jujutsu Kaisen è arrivato a 15 tankobon prodotti e le sue vendite si stanno gonfiando a dismisura.

Shueisha ha confermato che il manga di Jujutsu Kaisen ha una tiratura di ben 30 milioni di copie, incluse sia copie fisiche che digitali. Solo due settimane fa però la casa editrice aveva confermato che l'opera aveva raggiunto 25 milioni di copie. Nel giro di 14 giorni quindi si sono aggiunte ben 5 milioni di copie, un numero davvero elevato e che lo ha messo quasi alla pari con un mostro come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, anche lui un altro manga esploso notevolmente grazie alla popolarità dell'anime.

Il prossimo tankobon di Jujutsu Kaisen sarà pubblicato il 4 marzo 2021.